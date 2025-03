Le pic de la banquise de l'Arctique au plus bas jamais mesuré par les satellites

Depuis le début de la surveillance par satellites, le pic de la banquise de l'Arctique n'a jamais été au plus bas que cette année. La banquise de l'Arctique fond naturellement en été et se reforme en hiver. En raison du réchauffement climatique, la proportion dans laquelle elle se reforme est en déclin.

Le pic de la banquise de l'Arctique est cette année le plus bas jamais enregistré depuis le début de la surveillance par satellites, a annoncé jeudi un observatoire américain de référence, nouvelle manifestation du réchauffement climatique d'origine humaine.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

À lire aussi La surface maximale annuelle de la banquise de l'Antarctique n'a jamais été aussi petite

La banquise de l'Arctique, glace formée par le gel de l'eau de mer, fond naturellement en été et se reforme en hiver. Mais en raison du changement climatique, la proportion dans laquelle elle se reforme est en déclin.

Ce record illustre "la perte à long terme en toutes saisons de glace de mer Arctique"

Cette année, les scientifiques du National Snow and Ice Data Center (NSIDC) estiment que la banquise du pôle nord a atteint sa taille maximale le 22 mars, avec une superficie évaluée à 14,33 millions de kilomètres carrés, soit la plus petite mesurée en plus de quatre décennies de surveillance satellitaire. C'est moins que le précédent record bas établi à 14,41 en 2017.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

"Ce nouveau record bas est encore un indicateur de la façon dont la glace de mer Arctique a fondamentalement changé", souligne Walt Meier, scientifique du NSIDC dans un communiqué. Et illustre également "la perte à long terme en toutes saisons de glace de mer Arctique", souligne-t-il.

À lire aussi Antarctique : le record de fonte de la banquise confirmé par Copernicus

Après l'année 2024 et sa litanie de records et de catastrophes climatiques, l'hiver 2025 a également été marqué par des températures anormalement élevées. Selon l'observatoire européen Copernicus, la surface cumulée de la banquise autour des deux pôles a atteint en février un nouveau minimum historique.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Si la fonte de la banquise ne fait pas directement monter le niveau des océans, contrairement à la fonte de la glace qui se situe sur des terres (calottes glaciaires, glaciers), elle peut accélérer le réchauffement climatique. En diminuant de superficie, la banquise découvre l'océan qui, plus foncé que la glace, réfléchit moins d'énergie solaire et absorbe plus d'énergie.