Le niveau des mers a augmenté de façon plus importante que prévu en 2024 © Mathieu Thomasset / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP

Une analyse de la Nasa parue ce jeudi montre que le niveau des mers a augmenté de façon plus importante que prévu sur l'année 2024, à cause du changement climatique. L'année 2024 a été la plus chaude jamais enregistrée sur Terre, entraînant la fonte des glaciers et calottes polaires, ainsi que la dilatation de l'eau de mer.