L'Espagne doit s'attendre à des sécheresses de plus en plus «fréquentes et grave», alerte un rapport

L'Espagne, qui pourrait voir s'achever dans les prochaines semaines une sévère sécheresse entamée en 2021, doit toutefois s'attendre à des périodes similaires de plus en plus "fréquentes et graves" dans les prochaines années en raison du réchauffement climatique, alerte un rapport scientifique publié jeudi.

Ce document de 366 pages, rédigé par des experts en climatologie et océanographie du réseau international Clivar, dédié à l'amélioration des prédictions climatiques, rappelle que le pays est depuis longtemps confronté, en raison de sa situation géographique, "à une situation de stress hydrique semi permanent".

Augmentation du "risque d'incendies" qui seront "plus extrêmes" et pourront s'étaler sur une période plus longue

Mais ces dernières années, "bien que les quantités de précipitations aient été autour des valeurs moyennes, les températures plus élevées ont entraîné une plus grande évaporation atmosphérique, ce qui a provoqué des sécheresses plus longues et plus intenses", rappelle le rapport.

L'Espagne, qui a connu au début du XXIe siècle "la plus grande fréquence de sécheresses sévères de ces 150 dernières années", doit donc s'attendre à des "conditions de sécheresse plus fréquentes et graves", insiste le document, qui fait état d'un consensus scientifique sur le sujet.

Selon les experts du réseau Clivar, qui avaient déjà publié deux rapports sur l'évolution du climat espagnol, en 2004 et 2010, cette situation va "accroître le risque d'incendies", qui seront "plus extrêmes" et pourront s'étaler sur une période plus longue, allant de juin à septembre. Elle aura par ailleurs un impact économique important, notamment sur le tourisme et sur l'agriculture, deux sources de richesse importantes pour l'Espagne.

Un risque de "réduction de la production de certaines cultures"

"Les conditions optimales pour le tourisme estival se détérioreront" mais s'amélioreront "pendant les saisons intermédiaires", explique le rapport, qui fait également état d'un risque de "réduction de la production de certaines cultures", dont le raisin, avec une "plus grande variabilité interannuelle".

La publication de ce rapport survient alors que l'Espagne s'apprête à sortir de l'épisode de sécheresse auquel elle est confrontée depuis 2021 à la faveur des fortes pluies tombées à l'automne ainsi que ces derniers jours, selon l'Agence météorologique espagnole (Aemet).

Cette sécheresse de longue durée, l'une des pires que l'Espagne ait connu, a fait chuter les récoltes de céréales, d'huile d'olive et de vin, et a obligé les autorités à prendre de sévères mesures de restrictions pour l'usage de l'eau, notamment en Catalogne.