Climat : la baisse des émissions de gaz à effet de serre en France a perdu son élan en 2024 (-1,8%), selon l'organisme Citepa

Les émissions de gaz à effet de serre en France ont baissé de 1,8% en 2024, selon les premières estimations publiées vendredi de l'organisme Citepa, soit bien moins que la réduction de 5,8% de l'année précédente, déjà insuffisante pour que le pays tienne ses futurs objectifs de décarbonation.

Le rythme de baisse marque donc à son tour le pas en France, tout comme en Allemagne (-3% en 2024 selon les premières estimations), au Royaume-Uni (-4%) et aux Etats-Unis (-0,2%), tandis que les émissions ont continué d'augmenter en Chine, lors de l'année la plus chaude jamais mesurée.

Des secteurs en difficulté

En France, porté par l'électricité nucléaire et les renouvelables, "c'est le secteur de l'industrie de l'énergie qui enregistre la plus forte baisse, de 11,6%" sur un an, note le Citepa, tandis que les secteurs des transports et du logement peinent à se décarboner.

Au total, "les émissions pré-estimées pour l'année 2024 continuent leur réduction pour atteindre 366 millions de tonnes de CO2 équivalent (Mt CO2e), soit -1,8% par rapport à 2023", écrit le Citepa, mandaté pour dresser le bilan carbone de la France.

"Ce niveau est le plus bas observé depuis 1990", "cependant, la pente est moins forte qu'en 2023 où une réduction des émissions de gaz à effet de serre de 5,8% était estimée entre 2022 et 2023", rappelle l'organisme.

D'ici à 2030, la France doit réduire de 50% ses émissions brutes (c'est-à-dire sans compter l'absorption par les puits de carbone) par rapport à 1990, pour faire sa part des engagements européens dans la lutte mondiale contre le changement climatique. Elle en avait déjà supprimé 31% en 2023.

En 2024, la baisse des émissions nationales brutes représente un volume de 6,7 Mt CO2e qui n'ont pas été émis dans l'atmosphère.

La France est loin de ses objectifs

Or la baisse annuelle est censée atteindre en moyenne 15 Mt CO2e sur la période 2024-2030 pour que la France tienne ses objectifs, selon le Haut Conseil pour le climat, organisme indépendant institué par le président français Emmanuel Macron.

La France est en ce moment en pleine révision de sa troisième Stratégie nationale bas-carbone (SNBC), dont la cible provisoire prévoit d'atteindre 270 Mt CO2e d'émissions brutes sur sol en 2030.

Or, la France doit se préparer à "des objectifs de réduction renforcés pour les années à venir", rappelle le Citepa, alors que les pays de l'Union européenne doivent s'accorder dans les prochains mois sur la hausse de leurs ambitions.

Selon l'ONU, l'humanité n'est pas sur la bonne trajectoire de réduction de sa pollution carbone pour limiter le réchauffement climatique à 1,5°C, comme prévu par l'accord de Paris.

Le Citepa note toutefois que ses données "sont sur-estimées", faute de pouvoir à ce stade évaluer la pollution carbone du secteur des déchets et de celui de l'agriculture, et donc de prendre en compte d'éventuelles baisses.