Marine Le Pen, présidente du groupe Rassemblement national à l'Assemblée nationale, invitée de La Grande interview Europe 1-CNews jeudi, a estimé que le fondamentalisme islamiste était "un danger majeur pour notre pays".

Invitée de La Grande interview Europe 1-CNews jeudi, Marine Le Pen a défendu sa vision des menaces qui pèsent sur la France. Interpellée sur sa position par rapport à la Russie et au fondamentalisme islamiste, l'ancienne candidate à la présidentielle a réaffirmé sa priorité : lutter contre le fondamentalisme islamiste.

Emmanuel Macron avait récemment réagi à ses déclarations, rejetant toute hiérarchie entre les menaces et affirmant que la France devait combattre à la fois la menace russe et le terrorisme. Marine Le Pen, elle, a contesté cette position en rappelant les attaques terroristes qui ont endeuillé la France ces dix dernières années. "Qui a fait des morts en France dans les dix dernières années ?", a-t-elle interrogé. "C'est bien le fondamentalisme islamiste par l'intermédiaire des attentats dont nous avons été victimes".

Marine Le Pen dénonce la politique migratoire française

Face à l'argument de Gérald Darmanin selon lequel certains auteurs de ces attentats étaient d'origine tchétchène, Marine Le Pen a dénoncé la politique migratoire française, estimant qu'il ne fallait pas accorder de titres de séjour à ces individus et critiquant les décisions de justice qui empêcheraient leur expulsion. "Bien sûr que les tchétchènes sont pour certains des fondamentalistes islamistes, mais dans ces cas-là, il ne faut pas les accueillir en France, il ne faut pas leur accorder de titres de séjour et il ne faut pas que la justice les empêche d'être renvoyés en Russie parce que la réalité c'est que bien souvent la justice intervient pour faire lever des OQTF et empêcher le renvoi d'un certain nombre de ressortissants russes dangereux en Russie", a-t-elle affirmé au micro d'Europe 1.

Le fondamentalisme islamiste, un "danger majeur" quel que soit le pays d'origine, selon Marine Le Pen

Elle a également contesté la comparaison faite par Gérald Darmanin entre une nation, la Russie, et une idéologie totalitaire, le fondamentalisme islamiste. Pour elle, ce dernier représente un "danger majeur", quel que soit le pays d'origine de ses adeptes. "Il y a eu un attentat absolument épouvantable à la Nouvelle-Orléans il y a quelques semaines. C'était un Américain", a-t-elle illustré, insistant sur le fait que le danger ne se limitait pas à une nationalité précise.

"M. Darmanin, encore une fois, soit ne connaît pas son dossier, soit cherche à créer des polémiques là où normalement, il ne devrait pas y en avoir. Tout le monde devrait considérer que le fondamentalisme islamiste est un danger majeur pour notre pays parce que nos compatriotes ont payé de leur sang ce danger", a-t-elle lancé.