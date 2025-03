«La menace russe et la menace terroriste, c'est parfois la même chose», affirme Gérald Darmanin

Gérald Darmanin, ministre de la Justice, était l'invité de La Grande interview Europe 1-CNews mercredi. Au micro de Sonia Mabrouk, il a estimé que "la menace russe et la menace terroriste" étaient "parfois la même chose".

Invité de La Grande interview Europe 1-CNews mercredi, le ministre de la Justice Gérald Darmanin a défendu la position d'Emmanuel Macron selon laquelle la France doit affronter simultanément la menace géopolitique incarnée par la Russie et la menace terroriste. Une analyse qui s'oppose à celle de Marine Le Pen, qui considère que le danger principal est avant tout terroriste.

Pour le garde des Sceaux, ces deux menaces ne sont pas distinctes. "Ceux qui assassinent Samuel Paty, c'est qui ? Ce sont des citoyens russes, tchétchènes", a-t-il rappelé. Il a également évoqué Dominique Bernard, professeur tué à Arras en 2023, par un jeune homme radicalisé d'origine ingouche (ndlr : les Ingouches habitent majoritairement la République russe d'Ingouchie). Pour Gérald Darmanin, ces profils, "fichés S, radicalisés, islamistes" sont des "citoyens russes et la Russie refuse de les reprendre".

"La Russie ne reprend pas ses citoyens depuis de nombreuses années"

Le ministre a rappelé qu'en tant que ministre de l'Intérieur, il avait tenté d'ouvrir des discussions avec la Russie sur le sujet, sans succès. "La Russie ne reprend pas ses citoyens depuis de nombreuses années, ou extrêmement peu." Il accuse aussi Marine Le Pen et Jordan Bardella de ne jamais critiquer la Russie sur cette question, alimentant l'idée d'une bienveillance particulière du RN à l'égard de Moscou.

Les ressortissants russes d'origine tchétchène et ingouche "sont capables de commettre des attentats d'ampleur"

Interrogé sur le manque de prise de position de Marine Le Pen sur ce sujet, Gérald Darmanin pointe une forme d'obsession de la présidente du groupe Rassemblement national à l'Assemblée nationale sur l'Afrique du Nord : "Elle est un petit peu obsessionnelle sur le Maghreb." "Tous les pays du monde doivent reprendre leurs citoyens, ce que fait l'Algérie est inacceptable mais c'est aussi le cas de la Russie et j'aimerais qu'il n'y ait pas deux poids deux mesures", a-t-il ajouté.

Les individus les plus surveillés aujourd'hui en France sont des ressortissants russes d'origine tchétchène et ingouche, souvent radicalisés, et d'après les services de la DGSI, "ce sont eux qui sont capables de commettre des attentats d'ampleur", a averti Gérald Darmanin, rappelant un attentat déjoué à Strasbourg en 2022.