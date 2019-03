Le Conseil constitutionnel valide l'essentiel de la réforme de la justice

Le Conseil constitutionnel a validé jeudi la vaste réforme de la justice portée par la garde des Sceaux Nicole Belloubet, tout en censurant plusieurs dispositions, notamment pénales, dans la plus longue décision rendue à ce jour par l'institution.

Quelques articles jugés non conformes. Les "Sages" ont notamment jugé non conforme à la Constitution un article qui confie à la Caisse d'allocations familiales le pouvoir de modifier le montant des pensions alimentaires et ont censuré des dispositions pénales concernant des interceptions de correspondance ou le recours à la visioconférence pour la prolongation de la détention provisoire.