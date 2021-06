La popularité de l'exécutif stable selon un sondage

Les popularités d'Emmanuel Macron et de Jean Castex sont stables depuis un mois, s'établissant respectivement à 40% et 38% d'opinions favorables, selon un sondage Ifop pour le Journal du dimanche. Le chef de l'Etat enregistre une hausse notable de satisfaits chez les 18-24 ans (59%, +8 points en un mois) et chez les plus de 65 ans (43%, +5 points), mais accuse une baisse de 6 points chez les 25-34 ans. Quatre ans et un mois après son élection, le président de la République connaît une popularité supérieure à ses prédécesseurs au même moment de leur mandat : François Hollande recueillait 14% d'opinions favorables, Nicolas Sarkozy 30%.

83% des sympathisants LREM convaincus par le Premier ministre

Le Premier ministre connaît lui aussi une amélioration de sa popularité auprès des plus de 65 ans (46%, +4 points). Il fait en outre le plein auprès des sympathisants de La République en marche : 83% d'entre eux s'en déclarent satisfaits, 7 points de mieux en un mois.

L'enquête a été réalisée auprès de 1.933 personnes du 3 au 10 juin, par téléphone et en ligne, selon la méthode des quotas. La marge d'erreur est entre 1 et 2,3 points.