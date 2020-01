La députée LREM Claire O’Petit appelle à reculer sur l'âge pivot : "Quelquefois, il faut savoir renoncer"

INTERVIEW

Et si le gouvernement renonçait à l’âge pivot ? Clairement, cette mesure est l’une de celles qui cristallisent le plus de tensions dans la mobilisation contre la réforme des retraites. Et des voix s’élèvent pour que le gouvernement recule sur ce point, afin de contenter la CFDT, syndicat favorable à un système par points mais opposé à cet âge d’équilibre. Et parmi ces voix figure celle de Claire O’Petit, la députée de l’Eure. "Quelquefois, il faut savoir renoncer", a-t-elle appelé mardi matin sur Europe 1.

"Impératif que nous passions à la retraite par points"

"Je défends cette idée tout simplement parce que c’est un dogme que demande la CFDT et pour moi ça n’est vraiment pas le plus important. Mais vraiment pas", a insisté Claire O’Petit. "Il est absolument impératif que la loi change. Que nous passions à la retraite par points. Et si nous devons faire des concessions, nous devons les faire".

Le plus important pour cette ancienne commerçante désormais, c’est que le mouvement, qui dure désormais depuis plus d’un mois. "Je pense à tous mes anciens collègues qui ne peuvent pas aller travailler, à ces commerçants qui vont peut-être fermer leur porte", a affirmé Claire O’Petit. " Un commerçant qui connaît un dépôt de bilan n’a pas de revenus derrière. Il n’y a pas de chômage, il n’y a rien pour le moment. Nous ne pouvons absolument plus supporter ces blocages."