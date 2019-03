Juvin (RN) défend des "convergences" avec Ruffin (LFI)

Hervé Juvin, candidat sur la liste du Rassemblement national pour les élections européennes, a estimé mardi avoir "des convergences" avec le député de la France insoumise François Ruffin au point d'imaginer "un nouvel avenir à un parti national et populaire".

"Un nouvel avenir à un parti national et populaire." "Il est clair que sur beaucoup de positions, les convergences avec les positions que je défends ne manquent pas et peut-être que cela dessine un nouvel avenir à un parti national et populaire qui sera très loin des clivages gauche droite", a déclaré Hervé Juvin, qui figure en cinquième position de la liste du RN pour le scrutin du 26 mai, sur France Culture.

Selon l'essayiste et économiste, François Ruffin "semble très conscient de la question des frontières et des limites" et cela "rompt avec l'internationalisme naïf de la gauche sociale qui a trahi le peuple". Hervé Juvin estime, par ailleurs, que le député LFI est "aussi en rupture avec cette droite qui a largement abandonné la Nation".

"Ruffin est extraordinairement actuel." Sur la question des "frontières" et des "limites, "le positionnement de Ruffin est extraordinairement actuel car il répond au moment politique" et c'est ce qui le "sépare de la gauche insoumise et d'une grande partie de la gauche", a souligné Hervé Juvin.

En janvier, la cheffe du RN Marine Le Pen avait déclaré que le mouvement des "gilets jaunes" avait "souligné certaines convergences" entre le RN et LFI, en citant le référendum d'initiative citoyenne (RIC), la nationalisation des autoroutes, l'opposition aux accords de libre-échange et au projet de loi sur les infox ou fausses nouvelles, même si les deux formations divergent sur l'immigration.