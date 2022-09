Journées parlementaires du RN : ce que devrait dire Marine Le Pen dans son discours très attendu

Aux journées parlementaires du Rassemblement national, le discours de Marine Le Pen en début d'après-midi est attendu. Europe 1 est au Cap d'Agde où sont réunis les 89 députés. Un discours qui s'annonce sous fond de congrès qui va déterminer le 5 novembre qui de Louis Aliot ou de Jordan Bardella va prendre les rênes du parti. D'ailleurs, ils seront passés à la tribune juste avant la présidente sortante. Dix minutes de parole pour Jordan Bardella et dix minutes pour Louis Aliot avant le grand discours de rentrée de Marine Le Pen.

"Les années qui arrivent seront celles de notre arrivée au pouvoir"

Dans ses mots, la finaliste présidentielle va insister sur l'alternance que représente désormais le rassemblement national face à la politique d'Emmanuel Macron, marteler qu'elle est la première opposante au président de la République. Face à la crise énergétique et l'insécurité, ou encore les polémiques sur la question migratoire, les proches de Marine Le Pen l'assurent : "on a eu raison sur tout" et ils vont même plus loin, "on ouvre un nouveau chapitre de l'histoire du RN. Les années qui arrivent seront celles de notre arrivée au pouvoir", assurent-ils.

C'était tout l'enjeu de ce week-end de formation des députés à Agde : professionnaliser le parti avec comme objectif les prochaines échéances électorales de 2027. D'ici là, à l'Assemblée, un seul mot d'ordre pour le groupe RN : voter dans l'intérêt des Français, même si c'est parfois aux côtés du gouvernement ou alors aux côtés de la Nupes, sans sectarisme.