Les députés du Rassemblement national réunis à Agde avant la rentrée parlementaire

Une journée dense attend les parlementaires du Rassemblement national qui sont réunis par le parti à Agde. Le cadre rappelle un peu les vacances, mais pourtant c'est tout l'inverse de ce qui les attend. Les 89 députés RN au travail pour préparer la rentrée politique et le début des travaux parlementaires la semaine prochaine. Deux grandes conférences sont prévues ce samedi après-midi : une par le politologue Jérôme Sainte-Marie, qui va livrer son analyse aux parlementaires sur le contexte politique actuel. Jérôme Sainte-Marie, qui devrait participer à l'école des cadres du Rassemblement national dans quelques semaines.

Discours des prétendants pour la présidence du parti

Ensuite, le député Jean-Philippe Tanguy interviendra sur la crise énergétique. Il y a également des ateliers prévus par exemple sur le budget à l'approche du projet de loi des finances. L'objectif pour le RN, c'est désormais de se professionnaliser et de former ses élus pour montrer qu'ils sont un grand parti de gouvernement.

Ce dimanche, la journée sera celle des discours, ceux des prétendants au congrès pour la présidence, Jordan Bardela et Louis Aliot. Avant le grand discours de rentrée de Marine Le Pen. Et ces journées parlementaires ne se font pas à Agde par hasard. C'est la première ville de plus de 30.000 habitants qui a voté Rassemblement national : le parti a obtenu près de 70 % des voix au second tour des élections législatives.