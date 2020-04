Jogging interdit entre 10h et 19h à Paris : "On essaye de lisser l'usage de l'espace public"

C'est un durcissement des conditions de confinement pour les sportifs parisiens. Dès mercredi, la capitale interdit les activités sportives entre 10 heures et 19 heures. Une façon de "lisser l'usage de l'espace public", précise au micro du "Grand journal du soir" d'Europe 1 le premier adjoint de la maire de Paris, Emmanuel Grégoire.

Lisser les usages pour qu'ils "restent autorisés"

Distinguant les "infractions au confinement sévèrement réprimandées" et les "dérogations", comme pratiquer un sport individuel à moins d'un kilomètre de chez soi, Emmanuel Grégoire explique que l'interdiction du jogging en journée est un moyen de maintenir la possibilité d'en faire. "Si tout le monde exerce son droit [à faire du sport] en même temps, ça crée des heures de pointe, notamment en fin de matinée et dans l'après midi."

Un phénomène lié "aux gens qui font les courses, aux promenades, aux sorties des animaux domestiques et aux activités sportives. Et comme on ne va pas demander aux gens de sortir leurs enfants la nuit, ni ouvrir les commerces..." Interdire toutes les activités sportives dans les rues parisiennes en journée permet donc de "répartir différemment dans la journée" le flux de personnes qui ont besoin de sortir.

Une distribution de masques en tissu à Paris

Par ailleurs, la ville de Paris a annoncé une distribution de masques en tissu à ses habitants. Mais contrairement à Nice, qui devrait le rendre obligatoire d'ici quelques jours, comme l'annonçait le maire Christian Estrosi ce lundi au micro d'Europe 1, le port resterait une "recommandation en toutes circonstances".

"Rendre obligatoire quelque chose que l'on est pas en capacité de fournir est incongru", admet Emmanuel Grégoire, qui précise tout de même que la Ville "s'organise pour en fournir en masse le plus rapidement possible". Et d'avancer que "même se couvrir le nez et le visage d'un simple tissu est mieux que rien".