JO 2024 à Paris : "l’héritage, ça doit être de devenir une nation plus sportive", estime Blanquer

INTERVIEW

"Ça montre que le système scolaire, dans la durée, a beaucoup d’importance, non seulement pour l’ensemble de la population, mais même pour l’élite du sport." Jean-Michel Blanquer en est persuadé, la réussite des sports collectifs français aux JO de Tokyo (cinq médailles, dont trois titres pour les handball masculin et féminin, et pour le volley-ball masculin), est aussi la marque de la réussite du système scolaire français. Et tant pis si Vincent Poirier, en argent avec les Bleus du basket, a fait part de son scepticisme un brin moqueur sur Twitter, le ministre de l’Education, de la Jeunesse et des Sports, invité lundi matin d’Europe 1, persiste et signe.

J’ai quand même rarement fais du basket à l’école mais tranquille https://t.co/ARtwAK8208 — Vincent Poirier (@viinze_17P) August 8, 2021

Mais Jean-Michel Blanquer veut déjà se tourner vers l’avenir, et donc vers les Jeux olympiques de 2024, qui auront lieu à Paris. Et le ministre n’oublie pas sa double casquette (Education et Sports). "Il est évident que le grand héritage, ça doit être celui-là, c'est à dire de devenir une nation plus sportive que ce que nous sommes", affirme-t-il désormais.

