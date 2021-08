JO : les athlètes français rêvent déjà de 2024

A peine la page des JO de Tokyo tournées, les sportifs français ont déjà tourné leur esprit vers les prochains Jeux. Et pour cause, ils auront lieu à Paris, en 2024, dans trois ans donc. Anne Hidalgo, la maire de la capitale, a officiellement récupéré le flambeau dimanche et au Trocadéro, les médaillés français ont pu célébrer leurs belles performances avec le public venu en nombre. "Le fait de savoir que c'est à Paris, on est tous reboostés, on attend tous et je pense qu'on va exploser le record de médailles", sourit ainsi Amandine Buchard, vice-championne olympique de judo. "Ça va être un truc de dingue. Et j'ai vraiment hâte d'y être. Et j'espère que je vais faire résonner La Marseillaise à domicile."

La journée idéale de Teddy Riner

Teddy Riner, lui a même déjà fait le film de sa journée idéale dans sa tête. "Je suis dans une bonne forme, je me suis bien préparé, je n'ai pas eu trop de blessures. Chaque tour que je passe, je me sens bien. Le public me porte. J'arrive en finale, je gagne l'or bien évidemment. Je suis hyper heureux. J'ai les larmes qui coule. Je ne sais pas ce qui me prend. Je monte dans le public", raconte le triple champion olympuique. "Et là, y a mon entraîneur qui me réveille, qui me dit ‘ça suffit. T'as gagné ta médaille d'or, mais on doit partir pour aller faire les équipes’. Je dis ‘mais je suis fatigué’. ‘Oui, mais t'as une équipe qui compte sur toi pour aller gagner encore une médaille d'or’. Et là, on se fait encore un France-Japon. Sauf que cette fois-ci, on gagne chez nous, à domicile ", poursuit Teddy Riner.

"Et là, vous n'entendrez plus parler de moi. Je dis au revoir définitivement au judo", rigole le judoka. "Ça, ça serait la journée idéale. Maintenant, avant de faire tout ça, il va falloir bien se préparer, bien panser les blessures et bien se concentrer. Parce que c'est vrai, il y aura cette ferveur, y aura cette ambiance, mais in ne faudra pas trop monter dans les tours et rester sur son petit nuage. Il faudra réussir ces Jeux et je le dis pour moi, mais je le dis aussi pour tous ceux qui vont vivre ces Jeux. Il faudra rester concentré et faire ce qu'on sait faire."

"C'est sûr qu'il va falloir faire mieux"

Car pour tous, l’objectif sera le même : faire mieux que les 33 médailles de Tokyo, puisqu’il n'y a rien de plus motivant que de disputer des Jeux à domicile devant son public, si possible. Mais la réussite insolente des sport-co, qui rapportent une moisson historique, mais aussi du judo et de l'escrime, qui rapportent, eux, plus d'un tiers des médailles, ne doivent pas masquer les manques. L'athlétisme et la natation ne rapportent qu'une seule médaille de Tokyo quand la boxe et la gymnastique repartent bredouilles.

"C'est sûr qu'il va falloir faire mieux", admet d’ailleurs Tony Estanguet, patron du comité d’organisation de Paris 2024. "Tous les pays qui ont organisé les Jeux à domicile ont systématiquement progressé, amélioré leurs résultats. Donc, on attend beaucoup de l'équipe de France. Il faudra que les Français soient vraiment présents en 2024 pour faire gagner toutes ces équipes de France. On va avoir des sites incroyables, on aura des athlètes incroyables et ces Jeux seront incroyables. "

Et quand on voit l'effet JO, pourtant à huis clos, sur le Japon, au troisième rang des nations derrière les Etats-Unis et la Chine avec 58 médailles, dont 27 en or, la France peut rêver d'une belle moisson à domicile. Ce sera du 26 juillet au 11 août 2024.