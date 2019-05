Jean-Michel Blanquer : à l'heure actuelle, "90% des collèges ont une chorale"

INTERVIEW

L'ensemble des écoles primaires, collèges et lycées de France auront-ils une chorale d'ici la rentrée 2019 ? C'est en tout cas très bien parti, selon Jean-Michel Blanquer, invité de Wendy Bouchard, vendredi dans Le Tour de la Question sur Europe 1.

"On a fait un plan de généralisation des chorales au collège qui fait qu'au moment où je vous parle, 90% des collèges ont une chorale, avec deux heures dédiées par semaine sur le temps scolaire", a indiqué le ministre de l'Éducation nationale. Pour les élèves, participer à la chorale est une option de deux heures par semaine. "De la même façon, nous voulons que tous les élèves d'école primaire puissent chanter dans une chorale. On est arrivé au chiffre d'un million d'élèves qui sont concernés par les chorales que nous avons monté au primaire", se réjouit Jean-Michel Blanquer.

La musique pour développer les capacités cognitives

Et le ministre de faire valoir les vertus de la musique enseignée dès le plus jeune âge. "La musique est essentielle dans nos vies. Si on commence la journée en musique, ça change énormément de choses dans notre vie personnelle et collective", avance-t-il d'abord. "La musique fait du bien au cerveau et développe nos capacités cognitives, surtout quand on est un petit enfant", poursuit-il, assurant que le chant aidait à l'apprentissage du vocabulaire chez les enfants de maternelle.

Les enseignants aussi

De leur côté, les professeurs ne sont pas en reste et sont aussi invités, comme leurs élèves, à pousser la chansonnette. "Nous créons même des chœurs de professeurs au sein de chaque académie de France, et un chœur de l'Éducation nationale qui a vocation à se produire régulièrement. Nous voulons une éducation nationale qui chante."