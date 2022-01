Jean-Michel Blanquer a dévoilé le protocole sanitaire depuis Ibiza, révèle Mediapart

Le ministre de l'Education se trouvait en vacances à Ibiza lorsqu'il a dévoilé au Parisienle nouveau -et controversé- protocole sanitaire pour les écoles, à la veille de la rentrée de janvier, selon Mediapart, une information confirmée lundi soir par le ministère qui indique que Jean-Michel Blanquer a "travaillé à distance". Le ministre avait dévoilé les grandes lignes du nouveau protocole sanitaire dans une interview au Parisien le dimanche 2 janvier, veille de la rentrée des classes, ne laissant que peu de temps aux écoles pour s'organiser, ce qui avait accentué la grogne des équipes dans les établissements.

4 jours de vacances

Il a effectivement fait une interview en visio, "ça n'a rien d'extraordinaire", a déclaré le ministère lundi soir. Le ministre était "dans un cadre privé pour 4 jours de vacances", "qu'il ait été à distance ou pas ne change rien", a ajouté le ministère, rappelant que les ministres sont autorisés à partir en vacances "jusqu'à deux heures en avion de Paris".

"Le Haut conseil à la santé publique a rendu son avis le dimanche à 17 heures, le protocole est décidé dans le cadre général et il a ensuite été décliné pour les écoles", a-t-on précisé, pour expliquer le court laps de temps entre les annonces et la rentrée des élèves. "S'il avait été là, ça ne serait pas sorti plus tôt", a affirmé le ministère.

La valse des protocoles sanitaires dans les écoles au cours des dernières semaines a provoqué la colère des enseignants, dont une partie s'est mis en grève le 13 janvier, un mouvement largement suivi. Plusieurs syndicats ont appelé à une nouvelle journée d'action pour le jeudi 20 janvier, qui pourrait se traduire par une nouvelle grève.