«Jean-Luc Mélenchon fait la loi partout à gauche», estime Michel Onfray

La gauche anti-Mélenchon s'est réunie samedi à Montpellier pour tenter d'offrir une alternative à la ligne pro-Nupes. L'ancien Premier ministre Bernard Cazeneuve, qui a quitté le PS, n'a pas fait le déplacement, mais s'est exprimé en vidéo. Parmi les figures présentes, la présidente socialiste d'Occitanie Carole Delga.

Critique de la Nupes et de Jean-Luc Mélenchon, la socialiste de 51 ans entend incarner une alternative. Elle s'est dit favorable à une union de la gauche, celle "qui agit, pas celle qui s'agite". Une gauche à laquelle n'aspire pas Michel Onfray, philosophe et auteur de Anima : Vie et mort de l'âme - De Lascaux au transhumanisme, invité d'Europe Matin lundi pour une simple raison : "Il y a une différence de degré mais pas de nature entre ces deux gauches", a-t-il jugé.

"Mélenchon décide et tout le monde rentre dans le rang"

Cette alternative à la ligne pro-Nupes parviendra-t-elle à convaincre ? Dans le même temps, les députés de La France insoumise ont marqué leurs désaccords dans le week-end. Le député François Ruffin, désormais présidentiable à gauche, s'est frotté vendredi à l'état-major mélenchoniste lorsqu'il a érigé la question sociale en priorité, au détriment des problématiques de genre. Critiqué par certains de ses collègues insoumis, comme la députée Sophia Chikirou, pour avoir écarté des priorités une loi sur le changement de genre au nom de "l'apaisement", François Ruffin a admis devoir "progresser" sur cette question. "La preuve que c'est Mélenchon qui fait la loi partout à gauche. Mélenchon décide et tout le monde rentre dans le rang", a estimé Michel Onfray au micro d'Europe 1.

Revenir au proudhonisme ?

École, laïcité, immigration... D'après le philosophe, la gauche proposée par Bernard Cazeneuve sera la même gauche que celle de Jean-Luc Mélenchon. "Ils ont le même logiciel. Le logiciel d'une gauche qui serait vraiment alternative serait le logiciel proudhonien, en disant 'laissez faire les gens là où ils sont, dans les campagnes, dans les provinces, redonnez de l'initiative aux gens, arrêtez avec la bureaucratie, oui aux impôts mais quid de la répartition ?' Et tous ces gens qui disent que la préférence internationale c'est très bien, je dis la préférence internationale c'est quoi si ça se fait au détriment des nationaux ? Il faut retrouver le sens de la nation et le sens du peuple."

Une gauche qui ne sera "certainement pas incarnée" par Carole Delga ou Bernard Cazeneuve selon l'auteur de Anima : Vie et mort de l'âme - De Lascaux au transhumanisme aux éditions Albin Michel.