La réforme des retraites, «le macronisme dans toute sa splendeur», lance Carole Delga

"Le système n'est pas en faillite, l'urgence, ce n'est pas la réforme des retraites", a assuré la présidente socialiste de la région Occitanie, Carole Delga, au lendemain de l'examen en commission du projet très controversé. "On a d'autres urgences, les Françaises et Français n'ont plus le pouvoir de vivre parce qu'il y a une inflation très importante. Il faut une politique de fond sur la question de l'inflation, une nouvelle politique européenne sur la définition des coûts de l'énergie, il faut prendre les problématiques au fond", a-t-elle ajouté au micro d'Europe 1.

Une réforme "profondément injuste"

Mardi, plusieurs amendements ont été retenus par les sénateurs, notamment en faveur des mères de famille et de l'emploi des seniors. Le premier vise à accorder une surcote aux mères de famille qui ont une carrière complète. Le deuxième, concerne un CDI nouvelle formule, exonéré de cotisations familiales, pour faciliter l'embauche des seniors au chômage.

D'après Carole Delga, cette réforme reste "profondément injuste". "On va taper plus sur ceux qui ont moins, on est avec le macronisme dans toute sa splendeur !", s'est-elle exclamé.

La date de la prochaine journée de mobilisation, le 7 mars, s'annonce très suivie. L'ensemble des syndicats de la SNCF appellent à une grève reconductible à partir de cette date.

