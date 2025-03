Jean-Louis Debré, ancien ministre de l'Intérieur, est mort à l'âge de 80 ans

L'ancien ministre de l'Intérieur et président du Conseil constitutionnel Jean-Louis Debré est mort à l'âge de 80 ans. Proche de Jacques Chirac, il était le fils de Michel Debré, ancien Premier ministre et auteur de la Constitution de la Vème République.

Il était un ténor de la politique française. Jean-Louis Debré est mort ce mardi à l'âge de 80 ans. Issu de la dynastie du même nom, grande famille de médecins et d’hommes politiques, ancien ministre de l’Intérieur, président de l’Assemblée nationale et président du Conseil constitutionnel, il fut un très proche de Jacques Chirac.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Mais aussi, et surtout, le fils de Michel Debré, ancien Premier ministre et auteur de la Constitution de la Vème République. Né à Toulouse, il grandit à Matignon ou à l’Assemblée nationale, et côtoie de près le général de Gaulle. "Quand on allait diner chez le général, ma mère nous inspectait, vérifiait qu'on avait les mains propres. Et elle nous disait 'Quand le général vous posera une question, vous répondrez «oui mon général»'", témoignait-il.

Régulièrement opposé à Nicolas Sarkozy

En 1967, il rencontre Jacques Chirac à l’aéroport d’Orly où il accompagne son père venu chercher le général de retour du Québec. Il devient ensuite son collaborateur, puis un compagnon de route, fidèle parmi les fidèles. "On retrouve chez Chirac, tout au long de sa vie, des thèmes qui reviennent. Naturellement, il y a des évolutions, mais en 40 ans de vie politique, on évolue un peu", confiait Debré.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Ministre de l’Intérieur dans les années 90, puis président de l’Assemblée nationale, c’est sous son mandat qu’est votée la loi sur l’interdiction du port de signes religieux à l’école. Sa proximité avec Jacques Chirac l’oppose régulièrement à Nicolas Sarkozy, même s’il proclame sa victoire à l’élection présidentielle en 2007, comme président du Conseil constitutionnel. "A comptez de ce jour, vous incarnez la France, symbolisez la République et représentez l’ensemble des Français", déclarait-il à l'endroit de l'ex-président français. Des souvenirs racontés dans ses mémoires, parues en 2017 et intitulées Tu le raconteras plus tard.