«Je souhaite un embargo total des importations de gaz et de pétrole russes», déclare Yannick Jadot

Il souhaite aller plus loin dans les sanctions. Face à l'intensité de l'agression russe de l'Ukraine, Yannick Jadot, candidat à la présidentielle du parti Europe Ecologie les Verts (EELV), propose "un embargo total" de l'importation du gaz et de pétrole russes. "Tout les jours, avec ses exportations de gaz et de pétrole, Vladimir Poutine finance à hauteur de 700 millions de dollars la guerre qu'il mène en Ukraine" poursuit-il.

L'aspirant à la présidentielle estime qu'il faut "arrêter cette guerre, quels que soient les conséquences. C'est la paix, la sécurité et la démocratie en Europe qui sont attaqués. Il faut complètement intégrer le fait que Poutine veut déjà, on le sait depuis des années, mettre à bas l'Union européenne" , déclare-t-il pour Europe 1.

" Sortir de la dépendance vis-à-vis des énergies fossiles"

Alors que le Sommet européen se réunit aujourd'hui à Versailles, dans le cadre de la présidence française du Conseil de l'UE, le candidat EELV formule ses demandes : "un embargo sur le gaz et le pétrole russes. Nous avons suffisamment de gaz jusqu'à l'hiver prochain. Et donc, d'ici là, il faut nous organiser. Evidemment, si ça devait arriver, parce qu'on peut imaginer aussi que le rapport de force arrête la guerre, on pourrait reprendre les importations. Mais si ça devait arriver, il nous faudra effectivement un peu de sobriété et déployer massivement les énergies renouvelables", affirme Yannick Jadot.

Pour compenser la hausse des prix des carburants provoquée par la guerre en Ukraine, le candidat EELV énonce les mesures suivantes : "un chèque énergie de 400 euros pour six millions de familles en difficulté, un chèque de 100 euros pour les familles de classe moyenne et la prise en charge par les entreprises de 1000 euros de carburants quand on s'organise en covoiturage."

Yannick Jadot estime également qu'il faut "saisir cette opportunité pour sortir de la dépendance vis-à-vis des énergies fossiles. Cette dépendance crée beaucoup de complaisance politique, qui tue la démocratie aujourd'hui en Ukraine et le climat" conclut-il.