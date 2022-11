«Je ne veux aucun signe religieux» : Aurélien Pradié plaide pour le retour de l'uniforme à l'école

"Je ne veux aucun signe religieux" dans les écoles, collèges et lycées, a affirmé Aurélien Pradié, député du Lot, au micro de Sonia Mabrouk mercredi matin sur Europe 1. Le candidat à la présidence du parti Les Républicains a précisé ses propos sur l'une de ses propositions, le retour du port de l'uniforme dans les établissements scolaires. "J'ai proposé une tenue unique parce que je pense que c'est à la fois une manière d'effacer les marques religieuses mais aussi les écarts sociaux entre les enfants venus de milieux favorisés et défavorisés", a-t-il poursuivi.

Un "vêtement d'appartenance" à l'université ?

Aurélien Pradié se distingue de ses adversaires par des positions tranchées, à l'instar de son opposition à la réforme des retraites et en voulant imposer le port de l'uniforme y compris à l'université. Une position qu'il a réfutée ce mercredi au micro d'Europe 1. "Il faut demain que la loi laisse la liberté aux universités, si elles le veulent, de fixer des tenues, je ne dis pas uniforme, mais d'avoir un vêtement d'appartenance", a-t-il précisé.

"Nous avons besoin d'armer notre université, de permettre à nos présidents d'université d'abord d'avoir une règle claire : pas de signes religieux à la fac, c'est quand même quelque chose qui sera nouveau. Et par ailleurs, on a aujourd'hui aussi peut-être besoin de retrouver un sentiment d'appartenance." Pour le jour des examens, le député du Lot propose par exemple le port d'un polo commun à tous les étudiants. "On le fait pour les grandes écoles", a-t-il insisté.

Le candidat à la présidence LR est-il allé trop loin en déclarant vouloir l'uniforme à l'université ? Mercredi matin, sur Europe 1, Aurélien Pradié persiste et signe, il n'a "jamais parlé d'uniforme à l'université".

Le député du Lot s'est aussi prononcé sur l'interdiction du port de tenues religieuses dans l'espace public. "Le vrai sujet, aujourd'hui, c'est le voile, il faut dire les choses comme elles sont", a-t-il lancé. "Je souhaite que dans tous les espaces qui relèvent du service public, nous n'ayons pas de port de signe religieux, tous les signes religieux", a-t-il souligné.

"Il me semble que sur la question de la présence du voile, de l'islamisation de nos espaces publics, on a beaucoup reculé. Que certains considèrent qu'au fond, ce n'est pas grave, qu'il faut laisser faire, c'est leur problème. Moi, je ne considère pas qu'il faille laisser faire. J'ai toujours parlé de tenue unique, pas d'uniforme. Pour une raison très simple, c'est que la tenue unique, ça peut aussi consister à ne pas avoir de signes religieux. Je l'assume parce que je suis laïc et républicain", a-t-il conclu sur le sujet.