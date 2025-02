«J'appelle les députés socialistes à rompre les rangs» et à voter la motion de censure contre Bayrou, insiste Coquerel

Le président de la commission des Finances à l'Assemblée nationale Eric Coquerel était l'invité de La Grande interview Europe 1-CNews. Au micro de Sonia Mabrouk, l'Insoumis appelle les députés Socialistes "à rompre les rangs" et à voter la censure.



Le gouvernement va-t-il être censuré ? La réponse semble déjà connue, suite à la décision du PS de ne pas censurer, et à la prise de position de Jordan Bardella, qui lui aussi, s'oppose à l'idée de faire tomber le gouvernement Bayrou.

Si les Socialistes justifient leur prise de positon "au nom de l'intérêt général du pays", de son côté, Eric Coquerel juge cette décision sévèrement, n'hésitant pas à qualifier les rangs d'Olivier Faure de "traîtres", face à Sonia Mabrouk.

"Le PS ne fera plus partie du NFP"

"Le terme traître, il est très clair. On a pris un engagement devant les électeurs. Première ligne du programme, on assure s'opposer au macronisme... Et là, on va permettre de le perpétuer. Donc ceux qui ne votent pas la censure trahissent leurs engagements", insiste-t-il sur le plateau de La Grande interview Europe 1-CNews.

"C'est pour ça que là, ce matin, j'appelle les députés socialistes à rompre les rangs, à ne pas écouter les consignes de leur parti et à respecter leur mandat qu'ils ont pris auprès de leurs électeurs", insiste-t-il. Mais, Eric Coquerel prévient : "le PS ne fera plus partie du NFP".

