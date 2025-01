Interview de Marine Le Pen : «Elle porte en elle une dimension tragique», affirme Sébastien Chenu

Marine Le Pen a accordé une interview confidence à nos confrères du JDNews. Un entretien durant lequel elle revient pour la première fois sur le décès de son père, Jean-Marie Le Pen. Sébastien Chenu, député du Nord et vice-président du RN, révèle avoir été "ému" par cette interview.

Une interview confession. C'est ce qu'a donné Marine Le Pen à nos confrères du JDNews, quelques jours après la mort de son père, Jean-Marie Le Pen. Un entretien durant lequel elle revient sur la relation qu'elle entretenait avec le fondateur du Front national, mais aussi sur la situation qu'elle a vu lors de son déplacement à Mayotte.

Invité de Pascale de La Tour du Pin dans Europe 1 Soir week-end, Sébastien Chenu, député du Nord et vice-président du RN, a révélé avoir été "ému" par cette "très belle interview" : "Elle m'a ému et elle a ému les Français", estime-t-il. "Marine Le Pen fait passer l'intérêt général avant l'intérêt particulier et c'est normal venant d'une femme politique, vous me direz, mais elle était dans une situation très singulière"

Il estime que la présidente des députés du RN à l'Assemblée est "l'incarnation d'une certaine forme de courage politique" et "elle porte en elle une dimension tragique, car c'est une femme à qui on ne fait pas de cadeau, à qui on ne pardonne rien".