Interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans : Emmanuel Macron peut-il prendre cette décision sans les partenaires européens ?

Le président français souhaite que la France agisse seule d’ici "quelques mois" si l’Union européenne n’impose pas la majorité numérique. Emmanuel Macron parviendra-t-il à convaincre ses partenaires européens ? La tâche s'avère périlleuse.

L'accès des plus jeunes aux réseaux sociaux est porteur d'"épidémies de violences" qu'il faut "absolument réguler", a déclaré mercredi le président français Emmanuel Macron, qui a promis leur interdiction prochaine aux moins de 15 ans.

"On a une épidémie depuis 2015 dans tous les pays où les réseaux sont ouverts aux plus jeunes. On a une épidémie de troubles du comportement, on a des épidémies de violences", a-t-il déclaré lors de sa visite au salon VivaTech à Paris.

Et le chef de l'État se donne trois mois pour convaincre ses partenaires européens qui, pour l'instant, s'avèrent moins enthousiastes que le président Français.

Entrave aux libertés fondamentales

Une réglementation européenne, appelée le Digital Service Act, existe déjà depuis 2022 pour réguler les services numériques. Mais, Paris veut faire pression sur les plateformes en durcissant les règles pour les contraindre à une vérification d'âge plus stricte.

Néanmoins, d'après, Fabrice Epelboin, spécialiste des réseaux sociaux, l'initiative se heurte au droit européen : "À partir du moment où vous imposez des contraintes techniques de façon à filtrer les mineurs, vous avez des répercussions sur les majeurs. Ça impose d'utiliser des technologies qui empiètent sur les libertés individuelles. L'Union européenne est très à cheval sur les libertés fondamentales et les droits de l'homme".

Soutien de Donald Trump aux plateformes américaines

À cela s'ajoute le difficile rapport de force entre le vieux continent et les plateformes américaines, très soutenues par l'administration de Donald Trump.

En clair, la marge de manœuvre européenne semble très limitée. Cela ne semble pas décourager Emmanuel Macron qui s'est engagé à interdire les réseaux sociaux au moins de 15 ans en France d'ici quelques mois, et ce, avec ou sans l'accord européen.