Pascal Praud et vous - Interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans : «C’est un faux problème», juge Sarah Saldmann

Invitée dans l'émission "Pascal Praud et vous", tous les jours de 11 heures à 13 heures sur Europe 1, l'avocate Sarah Saldmann est revenue sur la proposition d’Emmanuel Macron d’interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.

Est-ce réellement la solution ? Emmanuel Macron a affirmé mardi que la France interdira les réseaux sociaux aux enfants de moins de quinze ans si, d'ici "quelques mois", cela n'est pas fait au niveau européen.

"On doit interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans", a dit le chef de l'État sur France 2 après qu'une surveillante a été mortellement poignardée dans la matinée par un élève de 14 ans à l'entrée d'un collège à Nogent, en Haute-Marne. "Je nous donne quelques mois pour arriver à faire la mobilisation européenne. Sinon (...) on commence à le faire en France. On ne peut pas attendre", a-t-il déclaré.

"Le problème n'est pas les écrans"

Mais pour l’avocate Sarah Saldmann, invitée de l'émission Pascal Praud et vous, "le problème n’est pas les écrans". "Moi-même, j'ai passé des dizaines d’heures sur les jeux vidéos quand j’étais plus jeune. Je n’ai jamais commis le moindre acte délictueux ou criminel", souligne-t-elle au micro d’Europe 1.

Selon elle, "c’est un faux problème". "Cela peut être très simple, vous mettez de la fermeté. Si l'enfant sait que, quand il commet une infraction, la sanction sera lourde, il ne la commet pas. Et c’est pareil pour les adultes", insiste l’avocate.