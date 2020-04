INFORMATION EUROPE 1 - Emmanuel Macron en visite à l'hôpital du Kremlin-Bicêtre

INFO EUROPE 1

Emmanuel Macron visite ce jeudi midi le centre hospitalier du Kremlin-Bicêtre, où il doit rencontrer les personnels soignants et faire un point sur les traitements contre le coronavirus, selon les informations d'Europe 1. Il s'agit d'un déplacement sans presse, en délégation format réduit, a-t-on également appris.

Le chef de l'Etat est arrivé vers midi, accompagné du professeur Jean-François DELFRAISSY, président du conseil scientifique du Covid-19, afin de rencontrer les équipes hospitalo-universitaires impliquées dans la recherche clinique contre le coronavirus.

À cette occasion, différents essais cliniques vont lui être présentés, pour identifier des traitements contre le virus, en particulier les études thérapeutiques menées sous l’égide du programme Discovery (Inserm) et l’étude Corrimuno, développée par l’AP-HP en lien avec le réseau REACTing.

Ce déplacement vise notamment à faire le point sur les perspectives concrètes de traitements rapidement disponibles contre le virus. Il s’inscrit dans le prolongement de l’échange intervenu hier soir entre le président de la République et le directeur général de l’OMS.

>> EN DIRECT -Retrouvez toutes les dernières infos sur le coronavirus ici

"Un grand nombre d'acteurs publics et privés" consultés

Ce déplacement intervient au lendemain de l'annonce par l'Elysée d'une prolongation du confinement au-delà du 15 avril et à la veille du week-end de Pâques, à l'issue duquel le chef de l'Etat prendra la parole pour s'adresser aux Français.

L'Elysée a annoncé mercredi qu'Emmanuel Macron s'exprimera lundi peu après 20 heures pour présenter ses décisions concernant la lutte contre l'épidémie de Covid-19 durant les prochaines semaines. La présidence n'a pas précisé la nouvelle durée du confinement, un sujet que pourrait aborder le chef de l'Etat en ce lundi de Pâques, dans cette quatrième allocution télévisée depuis le 12 mars. Il devrait s'exprimer après le "clapping" de 20 heures, rendez-vous quotidien pendant lequel des Français applaudissent à leurs fenêtres les personnels soignants qui luttent contre la pandémie.

D'ici là, le président de la République "consultera un grand nombre d'acteurs publics et privés, français européens et internationaux, afin d'échanger avec eux sur les grands enjeux relatifs au Covid-19 et de préparer les décisions qui seront annoncées lundi aux Français", a précisé l'Elysée.