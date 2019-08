INFO EUROPE 1 - Donald Trump empêche les Gafa de rencontrer Macron au G7

INFO EUROPE 1

Ce devait être l'un des trophées de la présidence française du G7 : mettre tous les grands acteurs du numérique autour d'une même table, et leur faire signer une charte pour "un internet ouvert, libre et sûr", selon un document édité par l'Elysée et consulté par Europe 1. Mais selon nos informations, la brouille entre Donald Trump et Emmanuel Macron sur la taxe Gafa a changé la donne.

Un événement volatilisé de l'agenda officiel

Google, Facebook, mais aussi le français Qwant devaient s'afficher main dans la main pour lutter contre la haine sur internet, le cyber-harcèlement ou le terrorisme en ligne, dans la lignée de l’appel de Christchurch. La signature était prévue vendredi à l’Elysée... Sauf que l'événement a disparu de l’agenda officiel. La charte, elle, n’est plus disponible sur les boucles de travail des collaborateurs.

"Donald Trump les en empêche"

Officiellement, à l’Elysée comme à Bercy, on explique que ça n’est qu’un report. On plaide le conflit d’agenda et on jure que la charte est toujours en discussion. Sauf qu’en coulisses, un participant souffle que les géants américains ne signeront pas publiquement. "Donald Trump les en empêche", dit-il, évoquant un boycott en rétorsion à la taxe française sur le numérique dénoncée par Washington.

Emmanuel Macron voulait une photo au G7 avec les Gafa autour de lui, mais il ne parlera donc finalement d’internet que lundi avec des chefs d’État.