Une fusillade au Texas fait plusieurs morts

Une fusillade est en cours dans une zone commerciale du Texas, a annoncé samedi la police d'El Paso qui a évoqué la présence de "plusieurs tireurs".

"Alerte fusillade, restez loin de la galerie de Cielo Vista", a tweeté la police peu après midi (19 heures en France). Une heure plus tard, elle a précisé que la situation était toujours "en cours". "Nous avons reçu plusieurs informations sur la présence de plusieurs tireurs", a-t-elle ajouté.

Scene is still Active. We have multi reports of multiple shooters. Please avoid area police conducting search of a very large area. Media staging will be given when area is secure.