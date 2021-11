INFO EUROPE 1 : Emmanuel Macron a changé la couleur du drapeau français

INFO EUROPE 1

C’est un détail que personne n’a vu et pourtant il est fort de sens : la drapeau français a changé de couleur. La France possède toujours les mêmes couleurs, le bleu-blanc-rouge mais le bleu en question n'est plus tout à fait le même au palais de l'Elysée depuis un an, révèle Louis de Raguenel, le chef du service politique d'Europe 1. C'est désormais un bleu marine qui s'affiche sur tous les bâtiments rattachés à l'Elysée, à l'Assemblée nationale, et même à la place Beauvau, au ministère de l'Intérieur, sous l'impulsion du préfet François Xavier Lauch, l’ancien chef de cabinet d’Emmanuel Macron qui travaille aujourd’hui pour Gérald Darmanin.

Un des symboles de la France

Emmanuel Macron a touché aux symboles de notre pays sans jamais en parler. La décision de changer la couleur du drapeau français a été prise par le président de la République le 13 juillet 2020, fortement poussé par une personne peu connue du grand public, un certain Arnaud Jolens, le directeur des opérations de l’Elysée, ainsi que Bruno Roger-Petit, le conseiller mémoire du président. Mais aussi avec une petite complicité des Marins qui composaient à l’époque l’état-major particulier de l’Elysée autour de l’amiral Rogel. Il faut savoir que la Marine nationale a toujours utilisé ce bleu marine.

Renouer avec un emblème de la révolution française

Pourquoi Emmanuel Macron a-t-il pris cette décision ? Pour plusieurs raisons, tout d'abord, il y a des raisons esthétiques, ce bleu est plus élégant mais surtout, l’entourage du chef de l’Etat explique la volonté du président de la République de renouer avec le drapeau français de 1793, l’imaginaire des volontaires de l’an II et la Convention. En clair, c’est très politique : renouer avec un symbole de la révolution française.

L'Elysée a connu un débat en interne, entre ceux qui considèrent que cela n'a aucun intérêt, que ce nouveau drapeau est moche et qu'il jure à côté du drapeau européen, et d'autres, attachés à revoir le drapeau de leur enfance avant les années Giscard. À quelques semaines de la présidence française de l'Union européenne, en janvier prochain, tous jurent qu'il ne s'agit pas d'un geste anti-européen.

Aucune communication n'a été faite sur ce changement

Un petit retour en arrière s'impose. Depuis les années Giscard et la construction de l'Union européenne, il a été décidé d'utiliser pour le drapeau français, le bleu foncé du drapeau européen. Il y a une vraie symbolique autour de ce drapeau : la couronne de 12 étoiles – les 12 apôtres de Jésus – une couronne de la Vierge Marie, sur fond bleu marial. Dans la mesure où le drapeau européen est désormais apposé un peu partout à côté du drapeau français, pour des raisons avant tout esthétiques, il avait donc été décidé d’utiliser le même bleu marial.

Aucune communication n'a été faite sur ce changement de couleur, aucune consigne n'a été donnée pour changer ou non tous les drapeaux officiels, l'Elysée affirme que la démarche est incitative. L’entourage d’Emmanuel Macron n’a aucune envie de donner l’image d’un président qui touche aux symboles profonds du pays, même si au fond, vous l’avez compris, il y a un sens derrière tout cela.