Immigration : qui sont les «dublinés» et pourquoi représentent-ils un casse-tête administratif ?

La France attire de plus en plus de migrants : 137.000 demandes d'asile ont été déposées en 2022, selon les chiffres du ministère de l'Intérieur. C'est 30 % de plus en un an. Ils viennent essentiellement d'Afghanistan, du Bangladesh, de Turquie et de Géorgie. Mais il y a dans ce chiffre des demandes d'étrangers qui ne devraient pas être examinées par la France. C'est ce qu'on appelle les "dublinés". Que signifie ce terme exactement ?

30.000 demandes de dublinés l'an dernier

C'est un qualificatif qui fait référence au règlement de Dublin adopté par l'Union européenne en juin 2013. Il pose une règle simple : la demande d'asile doit être faite dans le premier pays européen dans lequel les réfugiés posent le pied. C'est donc ce pays qui doit en théorie assumer et instruire ces demandes. Mais quand ces étrangers n'obtiennent pas le droit d'asile dans ce pays, ils tentent leur chance dans un autre État européen.

Celui-ci peut alors refuser d'examiner leur demande précisément en vertu du règlement de Dublin, et peut donc refuser de les accueillir. Et c'est bien là le problème. La France est confrontée à de nombreuses demandes d'étrangers arrivées par un autre pays dans lequel ils ont été déboutés mais sans être expulsés. C'est là que leur dossier aurait dû être traité. Il y a eu l'année dernière en France près de 30.000 demandes de dublinés.