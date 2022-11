Immigration : «La France n'a pas la vocation à être le pays de tout le monde», assure Bardella

C'est un navire qui a fait couler beaucoup d'e(a)ncres. Après deux semaines en mer, le bateau de l'ONG SOS méditerranée l'Ocean Viking a pu accoster dans le port militaire de Toulon. A son bord, 234 migrants (dont 4 hélitreuillés en urgence avant l'arrivée à Toulon) secourus en mer. "C'était une question de vie ou de mort", a expliqué mi-novembre sur Europe 1 le ministre des Transports Clément Beaune, soulignant au même titre que la gauche, qu'il était impensable de laisser des gens mourir en mer.

Une politique migratoire "décidée en mer"

Interpellé sur la question, Jordan Bardella regrette que "la politique d'immigration en France et en Europe ne se décide plus à Paris, au ministère de l'Intérieur, mais depuis la mer, par des ONG qui sont des trafiquants d'êtres humains."

Pour venir en aide à la France face à l'arrivée de ces migrants, onze pays européens ont annoncé "prendre leur part". Objectif, répartir au mieux les nouveaux arrivants sur le sol européen. Mais le président du Rassemblement national, déplore que "les peuples et les Français", ne sont jamais consultés sur le sujet.

Prendre exemple sur les autres

"Je pense par principe que la France n'a pas vocation à être le pays de tout le monde, au risque d'être demain et après demain, le pays de plus personne. Donc il faut un tour de vis", alerte le député européen, prenant exemple sur le Danemark. Le gouvernement social démocrate du petit pays scandinave se montre particulièrement dur sur la question migratoire, en limitant par exemple le nombre d'immigrés par quartier. Et le pays veut aller plus loin en délocalisant les demandeurs d'asile au Rwanda, à l'instar du projet britannique.

"Il y a des pays qui réussissent à maîtriser l'immigration." Car pour le président du Rassemblement national, "l'immigration est l'un des plus grands défis qui attend notre continent dans les prochaines années. Je vous rappelle que la démographie africaine va doubler d'ici à 2050. Et à l'image du livre La ruée vers l'Europe de Stephen Smith, c'est probablement ce qu'il nous attend si on ne reprend pas dès maintenant le contrôle de notre destin", conclut Jordan Bardella.