Immigration : «Il est temps de donner la parole aux Français», estime Bruno Retailleau

Invité de La Grande interview Europe 1-CNews vendredi, le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau a évoqué l'idée d’un référendum sur l’immigration et a insisté sur la nécessité d’écouter le peuple français.

Invité de La Grande interview Europe 1-CNews vendredi, Bruno Retailleau a exprimé son désaccord avec la gestion actuelle des politiques migratoires et sociales en France. Selon le ministre de l'Intérieur, il est injuste de demander des efforts aux citoyens français tout en offrant certaines prestations sociales, comme les allocations familiales, à certains étrangers sans conditions de travail.

Vers un référendum sur l'immigration ?

Il a ainsi évoqué la possibilité d’organiser un référendum sur des questions liées à l’immigration, comme le délai de carence avant qu’un étranger ne puisse percevoir des prestations sociales. "Il est temps de donner la parole aux Français", a-t-il insisté, en soulignant la volonté de certaines figures politiques européennes de prendre des mesures plus fermes en matière d’immigration.

"Ceux qui se réclament de la droite et du centre doivent écouter le peuple français"

L'exemple de Donald Trump, qui a pu mettre en œuvre ses décisions rapidement via des décrets exécutifs, a aussi été donné. "La leçon que j'en tire : les hommes et les femmes politiques doivent écouter leur peuple, parce que quand les dirigeants n'écoutent pas leur peuple dans les urnes, il y a des révoltes", a avancé Bruno Retailleau tout en indiquant qu'il est nécessaire de réformer certaines lois pour garantir la sécurité publique.

"Ceux qui se réclament de la droite et du centre doivent écouter le peuple français, c'est ça l'essence de la démocratie. Je pense qu'il y a cette grande question de l'État de droit qu'on doit respecter et faire évoluer quand les règles ne protègent plus", a-t-il conclu.