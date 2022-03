Guerre en Ukraine : «Poutine est un dictateur qu'on doit stopper», tonne Valérie Pécresse

La guerre en Ukraine se poursuit. Des frappes russes ont tué 35 personnes dimanche matin sur la ville portuaire de Mykolaïv, proche d'Odessa, dans le sud de l'Ukraine, a indiqué dimanche le gouverneur de cette région sur Telegram. Pour la candidate à l'élection présidentielle Valérie Pécresse, nous sommes face à un "Vladimir Poutine sans limite", à un "dictateur qu'on doit stopper", a-t-elle déclaré dimanche lors du Grand Rendez-vous d'Europe 1/Cnews/Les Échos.

Trois types de décisions à prendre

Valérie Pécresse a notamment reproché à Emmanuel Macron d’avoir "été trop tardif dans sa prise de conscience de la dangerosité de Vladimir Poutine". "Vladimir Poutine est un immense manipulateur et on le voit dans sa façon d’instrumentaliser ses dialogues", a-t-elle tonné. "Je pense que si on avait garanti l’indépendance de l’Ukraine, les choses auraient été différentes", a-t-elle poursuivi.