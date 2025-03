Guerre en Ukraine : Emmanuel Macron «fait de la diplomatie spectacle», selon Charles Millon

Ce mardi, Emmanuel Macron reçoit les chefs d’état-major européens et de l’OTAN au cours de laquelle il prononcera un propos introductif avec l’ambition de renforcer son leadership européen. Selon Charles Millon, ancien ministre de la Défense et invité de la Grande interview Europe 1-CNews, il s'agit de la "diplomatie spectacle" de la part du président français.

Emmanuel Macron veut-il se montrer comme un leader européen en termes de défense ? La question soulève des questions sur la souveraineté chez les chefs d’état-major européens et de l’OTAN réunis ce mardi à Paris.

Pour les proches du président de la République, il s'agit d'une opportunité en or pour Emmanuel Macron afin qu'il prenne "le leadership européen". Invité de la Grande Interview Europe 1-CNews, Charles Millon, ancien ministre de la Défense, estime que le chef de l'État "fait de la diplomatie spectacle".

"Cela mériterait en fait une diplomatie discrète"

Ce dernier affirme ce que fait Emmanuel Macron n'est pas de la diplomatie. "Là, on est en train en fait d'utiliser des événements qui sont des événements graves pour pouvoir poursuivre d'autres objectifs et en particulier remettre en selle un président de la République qui avait été très abîmé par la dissolution", analyse-t-il.

Selon l'ancien ministre, il existe des sujets d'actualité qui devraient prendre une place plus importante comme le cas de l'écrivain Boualem Sansal et la relation entre la France et l'Algérie. "Cela mériterait en fait une diplomatie discrète, secrète, qui aboutisse", considère Charles Millon face à Sonia Mabrouk.