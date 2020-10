Gestion du Covid-19 par l'exécutif : "Les Français sont perdus", selon Jean-Pierre Jouyet

INTERVIEW

La critique a assurément une portée différente que celles reçues habituellement par Emmanuel Macron depuis six mois : invité d'Europe 1, jeudi soir, Jean-Pierre Jouyet, ancien proche de l'actuel chef de l'État lorsqu'il était secrétaire général adjoint de François Hollande, a taclé la gestion de la crise du coronavirus par l'exécutif. Un tacle adressé à son ancien protégé à l'Élysée, avec lequel il n'a plus de contact et à propos duquel il évoque une "blessure affective".

"Je comprends toutes les difficultés qu'il a pu y avoir", concède Jean-Pierre Jouyet, qui publie jeudi L'Envers du décor (éditions Albin Michel), récit de sa très longue vie politique. "Mais ce que je constate, c'est que les Français sont perdus. Il y a une certaine anxiété dans la société française, avec un écart croissant entre les politiques et les citoyens."

Avec Sarkozy et Hollande, "ça décidait"

L'ancien secrétaire général de l'Élysée épingle également l'ambition du plan de relance brandi par le gouvernement : "Nous ne sommes pas sortis de la crise économique et financière, puisque les sommes en jeu sont beaucoup plus de l'ordre de l'indemnisation, de la compensation, que de la relance sur des projets nouveaux."

Durant sa carrière politique, Jean-Pierre Jouyet a servi quatre chefs de l'État : Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, François Hollande et Emmanuel Macron. Les trois derniers ont connu des crises majeures durant leur quinquennat : la crise financière de 2008 pour Nicolas Sarkozy, les attentats en 2015-2016 pour François Hollande et le Covid-19 en 2020 pour Emmanuel Macron. "Avec Sarkozy, ça décidait. Avec Hollande, aussi. On n'attendait pas et on décidait. Sur le Covid, il y a eu quand même quelques atermoiements et Edouard Philippe s'était montré heureusement parfois plus clair" qu'Emmanuel Macron, selon Jean-Pierre Jouyet.

Macron, plus à droite

Celui qui fut ambassadeur de France au Royaume-Uni de 2017 à 2019 regrette enfin l'évolution idéologique d'Emmanuel Macron, dont l'éclosion s'est faite pendant le quinquennat socialiste. "Moi, je l'ai toujours connu comme homme de gauche social-démocrate, n'approuvant pas que j'aille chez Nicolas Sarkozy. Au vu de ce que sont les tendances de la société française, il essaye de rassembler sur sa droite. Incontestablement, ce n'est pas la personne que j'ai connue dans les années 2010."