Les soutiens d'Hidalgo en campagne : "Pas de militants sans masque ou trop nombreux"

Comment faire de la politique à l'heure d'une épidémie inédite ? Avant de réinvestir les marchés, les soutiens d'Anne Hidalgo pour la mairie de Paris ont droit à un rappel des gestes barrières, a constaté Europe 1. Les militants de la liste Paris en Commun, qui soutiennent la réélection de l'actuelle maire de Paris, souhaitent en effet s'assurer de faire campagne dans des conditions sanitaires exemplaires afin de ne pas propager le coronavirus.

"Quand on fait campagne, on a envie d'aller au contact"

La règle principale est de "toujours porter un masque". Sur ce point, le directeur de campagne de Jean-Noël Vieille se montre satisfait devant les militants du IXe arrondissement :"Vous l'avez tous donc c'est parfait". Masqués et à bonne distance dans leur local, cinq militants écoutent les rappels sanitaires. Ils doivent "toujours se tenir à un minimum d'un mètre, évidemment ne jamais être à plus de dix". La plupart des contacts sont également proscrits, "ni embrassade, ni bise, ni serrage de main". Pas si facile selon un militant : "c'est dur pour nous en fait. Quand on fait campagne, on a envie d'aller au contact".

L'objectif affiché est la protection des Parisiens. Car comme le précise Jean-Noël Vieille, "même si l'épidémie est en train de reculer il faut quand même rester prudents et faire en sorte que dans cette campagne, tous nos concitoyens soient vraiment protégés". C'est aussi une question d'image de la campagne : "Faites attention sur les photos qui vont être mises sur les réseaux sociaux : pas de photos de militants sans masque ou trop nombreux", met en garde le directeur de campagne.

"À certains moments on oublie" les règles sanitaires

Même si les gestes barrières sont désormais connus de tous, un rappel ne fait jamais de mal, admettent les militants. "Aujourd'hui il faut qu'on fasse attention, on fait tous attention. C'est vrai qu'à certains moments on oublie, donc c'est un petit coup de rappel" reconnait l'un d'eux.

Une fois les rappels effectués, les militants vont mettre en pratique toutes ces règles sur le marché du quartier. en présence d'Anne Hidalgo. Souhaitant montrer l'exemple, elle les a attendus dehors pour ne pas exploser la jauge des personnes rassemblées dans la salle. La campagne sur le terrain restera limitée : pas de porte-à-porte, pas de meetings et des réunions d'appartements en comité restreint.