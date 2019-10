Geoffroy Roux de Bézieux : "les entreprises auront à faire un gros effort sur l’emploi des séniors"

INTERVIEW

Avec la réforme des retraites souhaitée par le gouvernement, les travailleurs français devront travailler plus tard s’ils veulent conserver un montant de pension égal que le système actuel leur promet. L’âge de départ risque donc de reculer, probablement autour de 64 ans. Ce qui signifie qu’il y aura plus de seniors dans les entreprises. Le Medef, qui soutient la réforme du gouvernement, est conscient que le patronat devra changer ses pratiques. "Oui, les entreprises auront un gros effort à faire d’emploi des séniors si on demande aux gens de travailler plus longtemps", a ainsi admis Geoffroy Roux de Bézieux, le "patron des patrons", invité lundi matin sur Europe 1.

