Frères musulmans : «Cet entrisme extrémiste instrumentalise nos compatriotes de confession musulmane», estime Jean-François Copé

"Il y a une influence qui vise à déstabiliser une partie de nos concitoyens en instrumentalisant la religion musulmane à des fins de séparatisme", a réagi Jean-François Copé, maire de Meaux, invité de La Grande interview Europe 1-CNews mercredi, s'exprimant sur la mouvance grandissante des Frères musulmans en France.

"C'est d'autant plus douloureux qu'on a le sentiment qu'il y a un décalage entre ce qu'on peut lire et les décisions qu'on prend", a-t-il ajouté. Un rapport des services de renseignement, remis au ministre de l’Intérieur, dresse un tableau alarmant de l’influence des Frères musulmans en France.

Selon les services de renseignement, 139 lieux de culte, affiliés aux Musulmans de France, identifiés comme l’une des principales émanations de la mouvance "frériste". À cela s’ajoutent 68 lieux jugés "proches", répartis dans 55 départements, soit 10% de ceux qui ont été ouverts entre 2010 et 2020.

"La France est le pays le plus protecteur de votre liberté"

Ce rapport sera présenté ce mercredi en Conseil de défense, un conseil présidé par Emmanuel Macron. "Cet entrisme extrémiste instrumentalise nos compatriotes de confession musulmane en leur disant qu'ils sont des victimes et ça, c'est faux. C'est ça qu'il faut tuer dans l'œuf !" a lancé le maire de Meaux. "Il faut le dire à l'ensemble de nos compatriotes, y compris de confession musulmane : la France est le pays le plus protecteur de votre liberté et de votre protection sociale."

"L'extrême gauche essaye d'instrumentaliser beaucoup de nos concitoyens"

"Qu'il y ait des islamophobes, qu'il y ait des gens qui soient racistes, qu'il y ait des gens qui soient antisémites, c'est la réalité. Sauf que dans le même temps, vous avez en France des institutions qui sont extrêmement claires et fermes sur ces sujets. Il y a des tribunaux, il y a des décisions de justice", a-t-il poursuivi avant de dénoncer "l'opération de lien avec les islamistes radicaux" menée par "l'extrême gauche français, en l'occurrence, Jean-Luc Mélenchon pour "instrumentaliser beaucoup de nos concitoyens".