François-Noël Buffet n’exclut pas la déchéance de nationalité de Rima Hassan après ses propos sur le Hamas

Les propos de Rima Hassan ce jeudi, qui a réaffirmé "la légitimité du Hamas", ont suscité l'indignation de l'ensemble de la classe politique, faisant immédiatement réagir Bruno Retailleau qui a annoncé se saisir de la justice. Son ministre délégué, François-Noël Buffet, propose d'aller encore plus loin.

"Déclarations scandaleuses et insupportables". Ce sont les mots du ministre François-Noël Buffet au sujet des propos tenus ce jeudi par Rima Hassan. Lors d’une interview accordée à Sud Radio, l’eurodéputée insoumise a réaffirmé la "légitimité du Hamas, au regard du droit international". Révolté, le ministre délégué auprès du ministre de l'Intérieur envisage même la déchéance de nationalité pour Rima Hassan.

"On a raison de le faire et il faut aller au bout"

Tout part d'un signalement effectué par Bruno Retailleau auprès de la procureure de la République, après les propos de l'eurodéputé LFI sur le Hamas. Le ministre de l'Intérieur les associe à de l'apologie du terrorisme, d'où la proposition mise en avant par François-Noël Buffet, qui n'exclut pas de lancer une procédure pour déchoir Rima Hassan de sa nationalité française.

Au micro de Pierre de Vilno sur Europe 1, le numéro 2 de la place Beauvau salue l'action engagée par le ministre de l'Intérieur, "parfaitement légitime" selon lui. "On a raison de le faire et il faut aller au bout. S'il advenait qu'elle soit condamnée pour de tels faits et pour de tels motifs, il faudrait s'interroger sur la question qui consiste à dire que la nationalité française ne peut pas être conservée par quelqu'un qui, au quotidien, conteste la réalité de ce qu'est la situation. Ça me paraît assez clair".

L'option est également défendue par Jean-Philippe Tanguy au Rassemblement National, qui estime que Rima Hassan travaille pour des intérêts étrangers. Depuis 2015, la déchéance de nationalité française a visé 73 binationaux.