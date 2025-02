Pascal Praud et vous - Propos de Rima Hassan sur Sud Radio : «Elle s'enfonce dans l'abjection tous les jours un peu plus», dénonce un membre du Crif

L'eurodéputée LFI Rima Hassan a accordé une interview à Sud Radio ce jeudi, où elle a notamment souligné que le Hamas avait une action légitime. Philippe Meyer, membre du bureau exécutif du Crif, regrette ces propos dans l'émission "Pascal Praud et vous", de 11 heures à 13 heures sur Europe 1. Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.

"Le Hamas a une action légitime", a affirmé Rima Hassan, députée européenne de La France insoumise ce jeudi matin sur Sud Radio. Ses prises de position scandalisent le Conseil représentatif des institutions juives de France (Crif), dont Philippe Meyer, membre du bureau exécutif, qui a réagi dans l'émission Pascal Praud et vous. "Rima Hassan s'enfonce dans l'abjection la plus totale, tous les jours un peu plus", lance celui qui est également président du B'nai B'rith France, une organisation humanitaire juive, au micro d'Europe 1;