François Hollande règle ses comptes dans son nouveau livre "Affronter"

"Avec ce livre, je veux avant une élection cruciale, alerter les Français sur la grande mutation qui va transformer nos vies". Mardi, François Hollande s'est emparé des réseaux sociaux pour faire la promotion de son nouveau livre. Intitulé Affronter et paru ce mercredi aux éditions Stock, l'ouvrage dénonce "les désordres et les divisions qui minent la Nation", alors que la campagne présidentielle pour l'élection en 2022 bat son plein.

Retour sur le cas Zemmour

Nous n'avons plus affaire au père rassembleur de la gauche, mais à une plume faite pour piquer ses mots. Les plus durs sont pour les candidats de son camp, à gauche, des Lilliputiens - sous entendu des insignifiants. Arnaud Montebourg y est ainsi surnommé le Zorro de la politique. Seulement deux mots sont utilisés pour parler de son programme : "pas sérieux" et "s'abstenir".

Ses conseils pour Anne Hidalgo ? Parler à tous les Français et non à une partie d'entre eux. Il tire aussi sur son ancien ministre Emmanuel Macron, un "homme sans conviction", "errant comme un voyageur", "sans boussole", "sans cap". Son analyse est simple, il s'est accaparé tous les pouvoirs, négligeant ainsi les parlementaires et les élus pour rendre les riches plus riches.

L'ancien président charge également Eric Zemmour, un polémiste "attisé de haine souhaitant réveiller les pulsions malsaines de l'occupation". Il prévient enfin les Français. "C'est simple, il est inoffensif et n'a aucune chance de gagner. Mais ses idées, elles, l'emportent."