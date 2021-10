"France 2030" : ces entreprises qui bénéficieront du plan d'investissement

Metex est à la pointe dans son domaine. L'entreprise a trouvé le moyen de transformer des betteraves et du colza en un produit qui remplace le pétrole dans nos vêtements ou nos produits de beauté. Un principe innovant qui comprend de nombreux avantages.

Manuella Falempin, la directrice générale déléguée du groupe, explique : "Nous utilisons les matières premières végétales issues des cultures locales, mais aussi un mode de production moins polluant. Nous proposons des alternatives qui permettent de produire des ingrédients qui, aujourd'hui, sont beaucoup importés."

La France, leader européen ?

Metex fait partie du type d'entreprises qui pourrait bénéficier du plan de financement annoncé par Emmanuel Macron. "Nos activités font totalement écho aux enjeux de réindustrialisation, aux enjeux de développement durable et nous espérons prendre une position de leader européen sur la fabrication d'ingrédients d'origine naturelle par fermentation", poursuit Manuella Falempin. Avec quelques dizaines de millions d'euros d'aides, l'entreprise pourrait encore se développer - produire plus localement, plus durablement et, à terme, ouvrir de nouvelles usines en France et créer de nombreux emplois.

Pour rappel, Emmanuel Macron a présenté ce mardi son plan "France 2030", un plan d’investissement de 30 à 50 milliards d’euros pour développer les technologies d’avenir.