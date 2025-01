Fin de vie : plus de 200 socialistes et macronistes exhortent Bayrou à ne pas scinder le projet de loi

Fin de vie : plus de 200 socialistes et macronistes exhortent Bayrou à ne pas scinder le projet de loi © Xose Bouzas / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP

Plus de 200 responsables macronistes et socialistes ont demandé à ne pas scinder le projet de loi sur la fin de vie, dans un courrier adressé à François Bayrou. Plus d'un quart des députés Renaissance et la moitié du PS ont paraphé le texte, tout comme la présidente de l'Assemblée nationale Yaël Braun-Pivet.