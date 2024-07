Législatives anticipées : la ministre Fadila Khattabi se désiste pour «faire barrage au RN»

Issue du PS, l'ancienne présidente Renaissance de la commission des Affaires sociales à l'Assemblée nationale est arrivée troisième au premier tour des élections législatives dimanche, avec 23,81% des voix, dans la 3e circonscription de la Côte-d'Or. Fadila Khattabi a été devancée par le candidat LR-RN Thierry Coudert, qui est arrivé en tête avec 35,44%, et par celui du Nouveau Front populaire (NFP), le socialiste Pierre Pribetich (29,59%).

"Je me suis engagée en politique en 2002, contre Jean-Marie Le Pen, et le fondement de mon engagement n'a pas varié", a écrit lundi la ministre sur son compte X, précisant faire la distinction entre ses "adversaires politiques" et les "ennemis de la République." "C'est pourquoi, fidèle à mes valeurs et la tête haute, je me retire de ces élections législatives pour faire barrage à l'extrême droite", a-t-elle ajouté, appelant à voter pour le candidat du NFP.

"Je sais que cette candidature ne fait pas l'unanimité, mais l'heure est trop grave pour nous diviser. Nous devons agir en responsabilité et faire en sorte de sauvegarder notre cohésion nationale", a-t-elle poursuivi. Deux ministres et députées sortantes - Sabrina Agresti-Roubache et Marie Guévenoux - ont également annoncé se désister après être arrivées troisième dans leurs circonscriptions, respectivement à Marseille et dans l'Essonne, appelant clairement à voter contre le RN.