Renaissance : Gabriel Attal dévoile le premier cercle de son bureau exécutif, réuni «dans les prochains jours»

L'ancien Premier ministre Gabriel Attal a nommé lundi 23 secrétaires généraux délégués, le premier cercle de son bureau exécutif au sein du parti Renaissance. Figurent sur cette liste deux membres du gouvernement de François Bayrou (Agnès Pannier-Runacher, Thani Mohamed Soilihi) et de nombreux ex-ministres.





Gabriel Attal réunira "dans les prochains jours" le nouveau bureau exécutif de Renaissance, dont il a dévoilé lundi un premier cercle, reflétant "le rassemblement et l'unité" du mouvement lancé en 2016 par Emmanuel Macron et dont il a pris les commandes en décembre. L'ancien Premier ministre a nommé lundi 23 secrétaires généraux délégués, destinés à être les "pilotes politiques des chantiers du parti", explique-t-on au sein de ce dernier.

Figurent sur cette liste deux membres du gouvernement de François Bayrou (Agnès Pannier-Runacher, Thani Mohamed Soilihi), de nombreux ex-ministres (Antoine Armand, Thomas Cazenave, Anne Genetet, Olivia Grégoire, Guillaume Kasbarian, Marie Lebec, Roland Lescure, Franck Riester, Marlène Schiappa, Prisca Thevenot) ou encore la présidente du groupe Renew au Parlement européen Valérie Hayer.

"On a vraiment veillé à ce qu'il y ait un équilibre politique, que ce Bureau exécutif incarne à la fois le rassemblement et l'unité de notre parti, objectif N.1 de Gabriel Attal", explique-t-on de même source. Contrairement à l'équipe sortante de secrétaires généraux délégués, n'y figurent pas Gérald Darmanin ou encore Bruno Le Maire et Aurore Bergé. Ils sont en revanche sur une seconde liste, de plus de cinquante membres, qui sera proposée par Gabriel Attal à sa nouvelle équipe ainsi qu'aux membres de droit du "burex" (anciens ou actuels Premier ministre, présidents d'Assemblée, ex-patrons du parti, etc...), lors de leur première réunion.

L'ensemble compose un large conclave. "On a souhaité le rapprocher dans sa physionomie des bureaux politiques qu'il peut y avoir dans les partis traditionnels, dans lesquels il y a plus de monde, mais où le débat se fait", explique-t-on au sein du parti. Après s'être emparé en juillet de la présidence du groupe macroniste Ensemble pour la République (EPR) à l'Assemblée, Gabriel Attal a été élu secrétaire général de Renaissance début décembre.

Le 13 janvier, Renaissance a lancé des "états généraux". Ces nombreux débats doivent déboucher sur un grand meeting au printemps. Nommé Garde des sceaux dans le gouvernement Bayrou, Gérald Darmanin a de son côté récemment créé son propre club de réflexion, Populaires, qui a tenu plusieurs réunions depuis septembre. S'agissant de Renaissance, "je ne suis pas à jour de cotisation et j'attends de savoir ce que Gabriel Attal fera de notre rassemblement", avait-il déclaré sur LCI le 12 janvier.