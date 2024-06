SONDAGE - 52% des Français en faveur d'une dissolution de l'Assemblée nationale en cas de défaite de la majorité aux européennes

Renouveler l'Assemblée nationale en cas de défaite de la majorité aux élections européennes ? C'est que ce souhaitent la majorité des Français, selon notre sondage CSA pour Europe 1, CNews et Le Journal du Dimanche. À moins d'une semaine d'un scrutin qui semble acquis au Rassemblement national selon les différentes enquêtes d'opinions, 52% des Français pensent qu'Emmanuel Macron doit dissoudre l'Assemblée nationale en cas de défaite de la liste de la majorité présidentielle. 47% sont contre et 1% ne se prononce pas.

Dans le détail, à l'exception des 65 ans et plus, toutes les classes d'âges des sondés veulent voir à la majorité l'Assemblée nationale être dissoute. 58% des 18-24 ans sont pour, 57% des 25-34 ans, ou encore 51% des 35-49 ans. Chez les seniors, les 50-64 ans sont à 56% en faveur de cette idée alors que les 65 ans et plus y sont opposés à 55%. À noter également une disparité entre les CSP+, qui sont favorables à 46%, tandis que les CSP- pointent à 59%.

Des divisions au sein des sensibilités

A l'aune des opinions politiques, on retrouve également des résultats hétérogènes, au sein même des sensibilités. Ainsi, si la totalité des sympathisants de gauche sont 51% en faveur d'une dissolution de l'Assemblée nationale qui viendrait sanctionner un échec aux européennes pour la majorité, les choses sont plus nuancées dès lors que l'on zoome. Les partisans de la France insoumise sont 75% à y être favorable, tandis que les électeurs du PS et de EELV ne sont respectivement que 35% et 37% à être d'accord.

De la même manière, à l'opposé de l'échiquier politique, les sympathisants de droite sont 75% à vouloir qu'Emmanuel Macron rebatte les cartes de l'Assemblée nationale en cas de défaite de la liste emmenée par Valérie Hayer. Un chiffre qui tombe à 53% pour les Républicains, et qui grimpe à 87% pour les électeurs du Rassemblement national.

Sans surprise, les électeurs de Renaissance ne sont que 17% à vouloir voir les choses changer en cas de défaite de leur camp aux européennes.

*Questionnaire auto-administré en ligne sur panel réalisé les 4 et 5 juin sur un échantillon national représentatif de 1.011 personnes âgées de 18 ans et plus. Méthode des quotas basée sur les critères de sexe, d’âge et de profession du répondant après stratification par région et catégorie d’agglomération. Afin d’assurer la représentativité des résultats, les données ont été redressées sur les variables de sexe, âge, profession, région et catégorie d’agglomération.