Européennes : Marion Maréchal - Valérie Hayer, deux candidates que tout oppose

Pour ce premier grand rendez-vous de la campagne européenne, Valérie Hayer et Marion Maréchal débattent ce lundi soir à 21 heures en direct sur CNews, en simultané sur Europe 1 et en partenariat avec Le Journal du Dimanche. Les deux candidates échangeront autour du pouvoir d'achat et de l'insécurité, tout en présentant chacune leur vision de l'Europe. Un rendez-vous important pour ces deux candidates que tout oppose.

L'Europe, un atout pour Valérie Hayer

Valérie Hayer d’un côté, européenne convaincue qui revendique notamment la gestion de l’achat de vaccins contre le Covid ou le plan de relance européen. La candidate de la majorité présidentielle voit l'Europe comme un atout dans la gestion de la politique migratoire ou agricole du continent, même si, avoue-t-elle, certains aspects restent à améliorer. La présidente du groupe Renew à Strasbourg, rattrapée par Raphaël Glucksmann et distancée par Jordan Bardella dans les sondages, compte sur ce débat pour mobiliser l’électorat proeuropéen.

Marion Maréchal favorable à une Europe des nations

En face, Marion Maréchal, conservatrice, opposée à une Europe qu’elle juge technocratique. Elle place la campagne sur le plan civilisationnel et fait de l'islamisation du continent son principal combat. La candidate de Reconquête! se dit favorable à une Europe des nations, comme son alliée italienne Giorgia Meloni. Elle aussi, subit pour l'instant l’envolée sondagière de Jordan Bardella et compte sur cette opposition pour faire entendre sa voix à droite. La réussite de sa campagne apparaît vitale pour l’avenir du parti d'Éric Zemmour.