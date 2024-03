Élections européennes : Marion Maréchal en meeting pour dénoncer «l'islamisation de la France et de l'Europe»

Alors que la compétition fait rage à droite en vue des élections européennes, Marion Maréchal, tête de liste Reconquête! devait profiter de ce premier meeting, ce dimanche au Dôme de Paris, pour enclencher une dynamique alors que les sondages ne lui prédisent que 6% d'intentions de vote.

Dans son discours, la candidate du parti d'Éric Zemmour s'est livrée à un long réquisitoire contre ce qu'elle appelle "l'islamisation de la France et de l'Europe". Marion Maréchal a donc choisi de placer la campagne sur un plan civilisationnel et dénonce l'incompatibilité, selon elle, entre l'islam et la tradition judéo-chrétienne de l'Europe.

"Notre culture est tout simplement prodigieuse"

"Il y a aujourd'hui une civilisation islamique portée par des courants de plus en plus radicaux qui prospèrent en France, qui prospèrent en Europe et qui entrent en confrontation avec notre civilisation française, européenne et chrétienne. Par l'explosion des incivilités, de la violence gratuite, de la volonté d'humilier le français, le kouffar, le gwer", a-t-elle déclaré.

Sur la forme, on a retrouvé la ferveur des meetings d'Eric Zemmour lors de la dernière campagne présidentielle. Une salle pleine, 5.000 personnes, même si l'effervescence est montée d'un cran justement lors de la prise de parole d'Éric Zemmour qui a, lui aussi, fait l'éloge de l'Europe pendant plus de 45 minutes. "L'Europe est une civilisation vitale, charnelle, émotionnelle. Notre culture est tout simplement prodigieuse, c'est elle que nous devons défendre", a déclaré le patron de Reconquête! qui s'est exprimé juste avant Marion Maréchal.