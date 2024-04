SONDAGE - Avant les élections européennes, le pouvoir d'achat reste la première préoccupation des Français

L'inflation a beau ralentir, le pouvoir d'achat reste au sommet des préoccupations majeures des Français. Selon un sondage CSA pour Europe 1, CNews et Le Journal du Dimanche*, ce thème doit constituer, selon 38% des sondés, l'enjeu prioritaire des futures élections européennes qui doivent se tenir en juin prochain. En deuxième position, les personnes interrogées citent l'immigration, à égalité avec l'environnement (29%). L'insécurité (24%) se place au pied du podium. Suivent ensuite, dans l'ordre, la santé, les inégalités sociales, le terrorisme, l'emploi, l'école et enfin le logement.

Un classement peu mouvant selon le sexe et la profession des sondés, mais qui évolue lorsque l'on se penche sur l'âge des personnes interrogées. Ainsi, les plus jeunes (18-24 ans) souhaitent que l'environnement (32%) soit l'enjeu prioritaire de cette campagne des européennes.

Les plus âgés se soucient davantage de l'immigration

Sur cette tranche d'âge, le pouvoir d'achat n'arrive qu'en quatrième position, derrière l'immigration (30%) et les inégalités sociales (27%). En revanche, chez les 25-34 ans, le pouvoir d'achat est très largement cité (44%), loin devant les autres thèmes. Chez les plus âgés (65 ans et plus), c'est l'immigration qui doit être considérée comme l'enjeu principal de cette campagne (35%) juste devant l'insécurité (31%).

Si le pouvoir d'achat est considéré, de façon unanime, comme un enjeu de grande importance, selon la proximité partisane des sondés, le classement des priorités varie considérablement d'une sensibilité à l'autre. Ainsi, les électeurs de gauche sont 44% à souhaiter que l'environnement prenne une place majeure dans la campagne des européennes.

Fort clivage gauche-droite

Un thème cité par seulement 10% des sympathisants d'extrême droite, illustrant ainsi le fort clivage entre les deux camps. À l'inverse, ces derniers mettent en avant, en très grand nombre, l'immigration (58%) et évoquent également l'insécurité (40%). Deux thèmes qui reviennent régulièrement chez les électeurs de droite, mais beaucoup moins chez ceux de gauche. Du côté de la gauche radicale, ce sont les inégalités sociales qui sont le plus souvent mentionnées (53%), devant le pouvoir d'achat (34%) et l'environnement (27%). L'immigration et l'insécurité arrivent très loin derrière.

Le pouvoir d'achat apparaissait déjà en tête des préoccupations des Français dans un précédant sondage, datant de janvier dernier. Le podium était, à l'époque, complété par la santé et l'insécurité.

*Échantillon national représentatif de 1.013 personnes âgées de 18 ans et plus Méthode des quotas basée sur les critères de sexe, d’âge et de profession du répondant après stratification par région et catégorie d’agglomération. Afin d’assurer la représentativité des résultats, les données ont été redressées sur les variables de sexe, âge, profession, région et catégorie d’agglomération.